BBP’li Ali Rıza Biberoğlu’nun öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi

İstanbul Sarıyer'de, 31 Mart yerel seçimlerinde BBP Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Biberoğlu'nun bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Davanın tek tutuklu sanığı hakkında, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sarıyer'de 25 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 31 Mart yerel seçimlerinin Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Biberoğlu, iddiaya göre karıştığı kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olaya karıştığı belirtilen Yavuz Özkurt ile 3 çocuğu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bir önceki duruşmada baba Yavuz Özkurt ile çocukları Uğur ve Hülya Özkurt, adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, Okan Özkurt’un ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Okan Özkurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar baba Yavuz ile çocukları Hülya ve Uğur Özkurt katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Ali Rıza Biberoğlu'nun oğlu Orhan Zeki Biberoğlu, mahkemedeki beyanında, “Sanıkların, babamın yanından ölene kadar neden ayrılmadıklarını anlayamadım. Şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

MÜTALAADA OLAY ANLATILDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay tarihinde sanık Okan Özkurt ile ölen Ali Rıza Biberoğlu'nun kavga ettikleri sırada, Okan'ın kardeşleri Hülya ve Uğur ile babaları Yavuz Özkurt'un da kavgaya dahil oldukları ve Biberoğlu'nu bıçakladıkları kaydetti.

BABA İLE İKİ ÇOCUĞUNUN EYLEME KATILDIKLARI KANITLANMA

Mütalaada ayrıca sanıklar baba Yavuz ve çocukları Uğur ile Hülya Özkurt'un eyleme iştirak ettiklerinin kanıtlanmadığı değerlendirildi. Mütalaada baba Yavuz ile çocukları Hülya ve Uğur Özkurt'un, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan beraatları talep edildi.

TUTUKLU SANIĞA 18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, Okan Özkurt'un, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Mahkeme, Okan Özkurt'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Okan Özkurt ile Ali Rıza Biberoğlu’nun tartışarak kavga ettikleri ve birbirlerine bıçakla saldırdıkları, Okan Özkurt'un, kardeşleri Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve babası Yavuz Özkurt'un da kavgaya karışarak maktul Biberoğlu'nu bıçakladıkları belirtildi.

MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

İddianamede, Okan Özkurt'un ‘kasten öldürme', Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve Yavuz Özkurt'un ise ‘iştirakken kasten öldürme' suçlarından müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İlginizi Çekebilir BBP eski Belediye Başkanı adayı öldürüldü