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BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un 12 ilçesinde 8 saate varan elektrik kesintisi

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece'de 1,5 ile 8 saat kadar elektrik kesintisi yaşanacak.

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BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un 12 ilçesinde 8 saate varan elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 24 Ağustos çarşamba günü İstanbul’un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. BEDAŞ’tan yapılan açıklamada kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Beyoğlu,

Bağcılar,

Bahçelievler,

Beşiktaş,

Çatalca,

Esenyurt,

Eyüpsultan,

Fatih,

Gaziosmanpaşa,

Güngören,

Kağıthane,

Küçükçekmece.

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