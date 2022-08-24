BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un 12 ilçesinde 8 saate varan elektrik kesintisi
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece'de 1,5 ile 8 saat kadar elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 24 Ağustos çarşamba günü İstanbul’un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. BEDAŞ’tan yapılan açıklamada kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceği belirtildi.
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Beyoğlu,
Bağcılar,
Bahçelievler,
Çatalca,
Esenyurt,
Eyüpsultan,
Fatih,
Gaziosmanpaşa,
Güngören,
Kağıthane,
Küçükçekmece.