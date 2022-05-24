Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli mi?

Bedelli askerlik ücretleri için 2022 yılının ilk 6 ayında geçerli olan zamla 55 bin 194 liraya yükseltilmişti. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilme yolu açılmasıyla bedelli askerlik ücretleri tekrar gündeme geldi. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesi yapılacak.

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Geçen yılın ikinci yarısında 43 bin 150 TL olan bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk yarısında 55 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Geçen yıl ocak–haziran döneminde 39 bin 788 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 41 oranında arttı.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYALAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu;

* “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.”

KIŞLA ZORUNLULUĞU DA VAR

2011’de, 2014’te ve 2018’de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011’de 30 bin TL, 2014’te 18 bin TL ve 2018’de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014’teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018’deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.