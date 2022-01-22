Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Askerlik yerleri, vatani görevlerini yerine getirecekler tarafından araştırılıyor. Bedelli askerlik e-Devlet sorgulama sayfası üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2022 askerlik celp yerleri hakkında detaylar....

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Bedelli askerlik yerleri binlerce genç tarafından heyecanla bekleniyor. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür