Beklenen yoğun kar etkisini gösterdi: Uyarılar üst üste geliyor

İstanbul’da perşembe gününden beri yağan kar etkisini arttırarak hızlanmaya devam ediyor. Uyarılar üst üste gelemeye devam ediyor...

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İstanbul Valisi Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından vatandaşlara mecbur kalmadıkça araçlarıyla sokağa çıkmama uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 cm’ye ulaşabileceğini duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN”

*İstanbul'da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yağışın daha da şiddetlenmesini bekliyoruz.

*Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle hatırlatırım. Bugün kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 cm'ye ulaşabilir.

VALİ YERLİKAYA: TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları söyledi:

*Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bu akşam yoğun, gök gürültülü kar sağanakları bekleniyor. Uyarılarımızı yineliyoruz.

*Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun

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