Beklenen kar İstanbul’a giriş yaptı

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatleri itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı, Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde etkili oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbullular sabah fırtınalı ve yağışlı bir güne uyandı. İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı son günlerde düşmeye başlarken bugün de beklenen kar yağışı haberi geldi.

Yağmur yağışlı hava yerini kar yağışına bırakmaya başladı. İstanbul’da bazı ilçelerde sulu kar yağarken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanları’nda da kar yağışı etkili oldu. (İHA)

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