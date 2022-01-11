Bektaşilere hakaret eden AKP’li hakkında yeni gelişme

AKP’li İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın meclis oturumunda tepkiye yol açan Bektaşiler ile ilgili sözleri nedeniyle CHP’li Meclis üyeleri Nadir Ataman ve Cem Özbey, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, nefret ve ayrımcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin 10 Ocak tarihli ilk birleşiminde Pendik'teki İBB'ye ait sosyal konutların ilçedeki gecekonduların tasfiyesine için kullanılmak üzere tahsis edilmesine ilişkin AKP ve MHP grubunun verdiği teklifin görüşülmesi sırasında tartışma çıktı.

İBB'nin yapmak istediği tahsise 3 kez ret oyu veren AKP grubunun, tahsis işlemini AKP'li ilçe belediyesi aracılığı ile yaptırmak istemesine CHP grubu karşı çıktı.

Tartışma sırasında söz alan Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar skandal bir konuşma yaparak “Sosyal konutlarla ilgili 3 defa buraya teklif getirdik reddettiniz diyor. Asla böyle bir şey olmadı, tamamen yalan bir ifadedir. Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar…” ifadelerini kullandı.

CHP'li meclis üyeleri Bektaşilerle ilgili bu sözlere tepki gösterdi. Kaynar, tepkiler üzerine özür dileyerek hedefinin Bektaşiler olmadığını meşhur bir hikayeye atıf yapmak için o ifadeyi kullandığını söyledi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medya hesabından tepki gösterdiği sözlerle ilgili CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman ve Bakırköy Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cem Özbey, Muhammet Kaynar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Kaynar'ın bu sözleri ile Bektaşileri ve Aleviliği aşağıladığı, hakaret ettiği vurgulandı.

Şüphelinin, hakaret içeren konuşmasını İBB Meclisi'nin canlı yayını sırasında söylediği, suçu alenen basın yolu ile işlediği, konuşmanın tüm ulusal kanallarda yayınlandığı kaydedildi.

Kaynar'ın Hacı Bektaş Veli'ye ve hatırasına alenen basın yoluyla hakaret ettiği, Türk Ceza Kanunu'nun 216 ve 218'nci maddelerinin ihlal edilerek halkın bir kesimini; sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı vurgulandı.

Şüpheli tarafından Bektaşilik ve Alevilik üzerinden toplumun büyük bir kesiminin aşağılanmak istendiği belirtilerek Türk Ceza Kanunu'nun 77, 216 ve 122 maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunma zorunluluğunun doğduğu ifade edildi. Kaynar'ın cezalandırılması istendi.

“İSMİNE LAYIK DEĞİLSİN”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kaynar'a sosyal medya hesabından da tepki göstererek “Yüce Peygamberimizin adını taşıyorsun. İçindeki kini kusmuşsun. Osmanlı Devleti’nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri olan Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik üzerinden Alevilere hakaret ediyorsun. İsmine layık değilsin. Eline,Beline,Diline Hakim ol” paylaşımında bulunu.

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