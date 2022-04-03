Belediye Başkanı ailecek coronaya yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Tokat eşi ve çocuğu ile birlikte coronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Tokat bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisi, eşi Elif Tokat ve kızı Öykü Tokat ile birlikte coronivürüse yakalandığını ve karantinada olduklarını duyurdu.

Tokat yaptığı açıklamada “Günaydın. İyi Pazarlar. PCR testimiz ne yazık ki pozitif çıktı. Ailecek; eşim Elif ve kızım Öykü ile birlikte. İyiyiz; merak edilecek bir durum yok. Ancak bir süre çalışmalarımı evden sürdürmek zorundayım. Sizleri çok seviyorum; size sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum” dedi.

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