Belediye başkanına silahlı saldırı davasında karar

Trabzon’un Yomra ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a bir yıl önce gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yargılanan saldırgan ve azmettiricisine verilen cezalar belli oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yomra ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a 11 Haziran 2021 tarihinde belediye binası önünde makam aracından indiği sırada Halit Aytekin tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Bıyık olaydan yara almadan kurtulurken, olay sonrası Halit Aytekin ve olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Tolgahan Kılıç tutuklandı.

“11 METREDEN YUMURTA VURURDUM”

Yapılan silahlı saldırıyla ilgili yargılamanın bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Halit Aytekin, “Ben cani değilim. Vurmak isteseydim vururdum. Niyetim vurmak değildi. 11 metreden yumurta vururdum askerde. Üstün başarı belgem vardı. Kurşun attığım esnada verilen uyuşturucunun etkisi altındaydım. ATM'lere ateş ettim. Belediye başkanından özür diliyorum. Dışarıda bekleyen annem ve sözlüm var tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“BİR ANDA DEMİŞ OLABİLİRİM…”

Tolgahan Kılıç ise “Ben kesinlikle bu işi yap diye kendisine söylemedim. Niyetim azmettirmek değildi, bir anda demiş olabilirim ama bir tasarlama yoktur” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Halit Aytekin için ilk başta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verirken, bu cezasını önce 16 yıla sonra iyi halden 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürdü. Mahkeme heyeti 6136 sayılı silah kanuna muhalefetten Aytekin hakkında 2 yıl 1 ay da hapis cezasına karar verirken, toplam 15 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti olayı azmettirmekten yargılanan Tolgahan Kılıç için de aynı şekilde ilk başta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verirken, bu cezasını önce 16 yıla sonra iyi halden 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürdü. Mahkeme heyeti 6136 sayılı silah kanuna muhalefetten Tolgahan Kılıç hakkında 2 yıl 1 ay da hapis cezasına karar verirken, toplam 15 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti.

İlginizi Çekebilir Azmettireni de azmettiren var

İlginizi Çekebilir İYİ Partili başkana yapılan saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir İYİ Parti'li başkana silahlı saldırı