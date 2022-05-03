Belediye başkanının çiftlik evini soydular

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ait çiftlik evine giren kişi ya da kişiler iki televizyon, iki bilgisayar ve cep telefonu çaldı.

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Olay, 1 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kardeşi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in çiftlik evine giden Kazım Çetin, içerideki iki televizyon, iki bilgisayar, cep telefonu ve battaniyelerin çalındığını fark edip polise haber verdi.

Polisin yaptığı çalışmada evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye aldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)