Belediye başkanlığının arından AKP’den de istifa etti

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 29 Ocak 2021'de Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakan Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AKP’den de istifa ettiğini duyurdu. Başkanlıktan istifa etmesinin ardından hakkında çıkan kaset iddialarına canlı yayında yanıt veren Arı, "hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevini bıraktığını açıklamıştı. Arı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla AKP üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu.

“DİYALOG KURMA İMKANI ORTADAN KALKMIŞTIR”

AKP'deki yol arkadaşlarıyla diyalog kurma imkanlarının kalmadığını kaydeden Rasim Arı, şu ifadelere yer verdi:

“Tek sermayemiz samimiyettir. Siyasette ve hayatın her alanında samimiyet… Samimi duygularımla şu sözleri de söylemek isterim. Aynı siyasi çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgari insani müştereklerde dahi diyalog kurma imkânı ortadan kalkmıştır.

Onların samimiyetini sorgulamak bana düşmez. Burada o diyalog eksikliğini ve sebeplerini anlatacak imkanımız da yoktur…

Herkesin hayatında yol ve yol ayrımları önemlidir. Her yol ayrımı bir seçim, bir karardır. Ve her karar bir tercihtir. Her yol ayrımı yeni bir yoldur.

Bu duygu ve düşünceler ile 2001 yılında üye olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Millete hizmet yolunda siyaset yapan tüm siyasetçilere bu yolculukta başarılar diliyorum.”

“ŞAHSIMA KARŞI OLUŞAN TEVECCÜH İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

AKP'nin kuruluşundan beri çeşitli görevlerde yer aldığını ifade eden Rasim Arı,

“14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nde, yine kurulduğu 2001 yılında, Maltepe ilçe Gençlik Kolları teşkilat başkanlığı yaptım. 2002 yılından 2018 yılına kadar bürokrasinin çeşitli alanlarında görev yaptım.

Bürokraside edindiğim tecrübe ve birikimi gariban bir Anadolu evladı olarak ayrıldığım şehre aktarabilmek ve Anadolu'nun kavruk yüzlü gençleriyle yol yürümek için bir hizmet yolculuğuna çıktım.

Görev yaptığım 21 ay boyunca dünyanın en güzel şehri ve içerisinde en özel insanların yaşadığı Nevşehir’e hiçbir siyasi, ideolojik ekonomik ve sosyal ayrım yapmadan hak ettiği hizmeti götürmenin mücadelesi içerisinde oldum.

Ve bu süre içerisinde asla partizanlık yapmadım. Bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin ağabeyi, yaşıtlarımın kardeşi ve büyüklerimin evladı olmaya gayret gösterdim. Şahsımıza karşı oluşan teveccüh için yeterince teşekkür edemedim. Ama gönlüm hep şehrimizdeydi, aranızdaydım” ifadelerini kullandı.

KASET İDDİALARINA CANLI YAYINDA YANIT VERMİŞTİ

Belediye başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından hakkında çıkan kaset iddialarına ve dedikodulara ilişkin eşiyle birlikte canlı yayın yapan Rasim Arı,

“Kasetim varsa bir tek kişi izlemiş mi? Eğer ki varsa böyle bir durum, bu olay sadece eşim ve beni ilgilendirir. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Bir Allah'ın kulu beni bağ evlerinde basmamıştır. Kaset varsa yayınlamayan namerttir.

Aileme ve şahsıma yapılan konuşmalar nedeniyle bunu yapmak zorundaydım. Beni susturdunuz Melek hanımı, oğlumu nasıl susturacaksınız? Herkes edebiyle adabıyla oturacak. Herkes ne yaptığını biliyor. Hiç birine hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir AKP'li eski belediye başkanı, AKP'lileri topa tuttu: Size hakkımı helal etmiyorum