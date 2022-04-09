Belediye değil sanki aile şirketi

Ankara Mamak Belediyesi'nde AKP’li başkan Murat Köse'nin aile fertleri belediyede işe yerleştirildi.

Deniz AYHAN

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AKP’li Ankara Mamak Belediyesi’nde çalışan 24 kişi, Başkan Murat Köse’nin akrabası çıktı.

Mamak Belediyesi’nin CHP'li Meclis üyesi Ferat Tokmak, ‘'Belediye aile şirketi gibi yönetiliyor. 24 kişiyi tespit ettik, bu sayı artabilir. Bütün liyakatlılar başkanın eşi, dostu, kayınçosu, eniştesi görümcesi mi?” dedi.

Tokmak, istifa eden AKP’li Belediye Meclis Üyesi Esra Yılmaz’ın Başkan Köse’ye “Akraba çetenizle, maşalarınızla, iş adamlarınızla sizi baş başa bırakıyorum” diye seslendiği videoyu da Meclis toplantısında izletti.

Mamak Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında konuşan Tokmak, “Benim tespit ettiğim 24 kabile üyesi var. Listeyi çoğaltacağım. Bütün liyakatlılar sizin eşiniz dostunuz, kayınçonuz, enişteniz, görümceniz mi?” diye sordu.

Tokmak, daha önce yaptığı açıklamada da, AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin iki kayınbiraderi ve iki yeğeninin Mamak Belediyesi’nde çalıştığını açıklamıştı.

Köse’nin kayınbiraderi olan ve Mamak Belediyesi’nde koordinatör olarak çalışan Yaşar Paça’nın oğlu ve damadının da belediyede görevli olduğunu belirtmişti.

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