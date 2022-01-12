Belediye işçileri tek taleplerini haykırdı…

Türk İş’e bağlı Belediye İş Sendikası üyeleri yaptıkları basın açıklaması ile 2022 yılına girer girmez akaryakıt, elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepki gösterdi. Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, tek taleplerinin insanca yaşamaya yetecek bir ücret olduğunu söyledi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, ardı ardına gelen zamlardan belediye emekçilerinin de eklendiğini ifade ederek, belediye çalışanlarının daha da yoksullaştığını açıkladı.

TEMEL GIDA MADDELERİ BİR YILDA YÜZDE 80 ARTTI

Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası üyeleri, Eskişehir Köprübaşı’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına katılan belediye çalışanları, ‘Davamız ekmek davasıdır’, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları atarak ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Gücümüz birliğimizden gelir’ ve ‘Emek en yüce değerdir’ yazılı dövizler açtı. Ekonomik krizin sürekli hale gelmesi, enflasyon ve döviz şokları nedeniyle satın alma gücünün düştüğünü ifade eden Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, “Son 19 yılın zirvesine tırmanan enflasyon, ücretinden başka geliri olmayan belediye emekçilerini daha da yoksullaşmıştır. Temel gıda maddelerinde son bir yılda yaşanan artış yüzde 80'i son bir ayda artış oranı ise yüzde 25'i geçmiştir. Elektrikten doğalgaza, akaryakıt ürünlerinden temel gıda maddelerine yapılan fahiş zamlar tüm emekçilerin üzerine kabus gibi çökmüştür” dedi.

YOKSULLUK SINIRI 13 BİN TL’Yİ AŞTI

Elektriğin son bir yılda yüzde 155 arttığını, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarının yüzde 50 ile yüzde 125 oranında yeniden zamlanacağını belirten Azak, geçtiğimiz yıl doğalgaza yüzde 43, yılbaşı akşamı ise yüzde 25 zam geldiğini söyledi.

Akaryakıta gelen yüksek oranlı zamların ise yeni zamların habercisi olduğunu vurgulayan Azak, “İktidarın döviz kurunun düşmesi ile övündüğü koşullarda yapılan bu zamlar, ekonomik krizin yükünün halka, geçinme mücadelesi veren milyonlarca emekçiye kesildiğinin açık göstergesidir. Dört kişilik bir ailenin hem açlık hem de yoksulluk sınırı son bir yılda yüzde 55 artarak, açlık sınırı 4 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 13 bin TL'yi aşmıştır. TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı enflasyonu 36,08 iken, bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise 2021 yılında tüketici enflasyonu yüzde 82,81 artmıştır. Yaşanan olağanüstü ekonomik koşullar ve her gün ağırlaşmakta olan yaşam koşulları, tüm çalışanlar gibi ücreti dışında hiçbir geliri bulunmayan üyelerimizi de olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.

YOKSULLUK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR

Var olan yoksulluğu, adaletsizliği ortadan kaldırmanın, tüm belediye emekçilerinin geçim derdi olmadan daha verimli hizmet üretmesinin yolunun, ayrımsız tüm üyelere ek ücret artışı ile sağlanabileceğini belirten Başkan Azak şöyle konuştu:

* Nitekim, 2021 Aralık ayında açıklanan asgari ücret, döviz kurlarındaki artış ve yükselen enflasyon ile karşılaştırıldığında gelir vergisi kesintilerinin yapılmamasına rağmen emekçiler daha zamlı ücretlerini almadan hızla erimiştir.

* Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde belediye emekçilerinin yevmiyeleri artan hayat pahalılığı nedeniyle, daha işçinin cebine girmeden eriyen asgari ücretin bile altında kalmıştır.

* Tüm belediye emekçileri için bu yoksulluk sürdürülebilir değildir.

* Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi olarak diyoruz ki yapılması gereken açıktır. Belediye emekçilerini enflasyona ezdirmemek, insanca yaşanacak ücret ödemek.

İlginizi Çekebilir Göçük altında kalan işçiden sevindiren haber