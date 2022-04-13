Belediye kadın pedi üretecek, ücretsiz dağıtacak

Daha önce deterjan üreterek kurdukları Halk Marketlerde piyasadan ucuz fiyatla satan Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, fiyatı en çok artan ihtiyaç ürünleri arasında yer alan kadın pedi üreterek dar gelirli vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Daha önceleri evlerde sıklıkla tüketilen deterjan üreterek ucuz fiyatla Halk marketlerde satan Seyhan Belediyesi, şimdi de son aylarda fiyatı en çok artan ürünler arasında yer alan kadın pedi üreterek , dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak satılacağını duyurdu. Pandemi döneminde hijyen paketlerinin çok daha önemli bir hale geldiğine işaret eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, kadınların en önemli ihtiyaçlarından biri olan kadın pedi üretimi konusunda bir çalışma yaptıklarını söyledi. Akay, üretilecek pedlerin kadınlara ücretsiz olarak dağıtılacağını vurguladı.

Düzenlediği basın toplantısında üç yıllık görev süresini değerlendirip, önümüzdeki dönemde yaşama geçireceği projeleri anlatan Akay, Seyhan Belediyesi olarak her alanda üretimi esas alan bir anlayışla hizmet ettiklerini kaydedip, dikimevi, kompost, boya ve temizlik ürünleri üretim atölyelerinin çalışmalarından kesitler sundu.

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