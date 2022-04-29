Belediyedeki cinayet davası yeniden görülecek

Belediye Zabıta Müdürü ile komiserinin silahla öldürüldüğü, zabıta amirini de yaralandığı olayla ilgili biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve ayrıca 20 yıl hapse mahkum edilen zabıta memurunun cezası belediyede keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Mehmet SERBES

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Adana’nın Çukurova Belediyesi’nde zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ile zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) silahla öldürüp zabıta amiri Kenan Özdemir'i de yaraladığı gerekçesiyle biri ağırlaştırılmış 2 müebbet, ayrıca 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkındaki karar belediyede keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine sanık Altuğ'un yargılanmasına Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. Kısa süre önce yapılan duruşmadan önce Çukurova Belediyesi'nde cinayetin keşif yapıldı. Keşif sırasında daha önce duruşmada dinlene tanıklar tekrar dinlendi.

SANIKTAN ŞOK İDDİA

Duruşmaya katılan sanık Ahmet Altuğ yeniden yaptığı savunmasında, keşifte dinlenen tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Altuğ savunmasında şunları söyledi:

“Tanıkların ifadeleri çelişkilidir. Ben belediyece alınan rüşvete ve usulsüz işleme ilişkin konuşmamam için cezaevinde bulunmama rağmen tehdit edilmekteyim. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Ancak, soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Olay nedeniyle pişmanlık çekmekteyim. Olay esnasında Cengiz Aydoğdu'nun bana ateş etmesi üzerine ben de ona ateş ettim. Ancak bu duruma iddianamede ve dosya kapsamında yer verilmemiştir.

Olaydan 3 saat sonra cinayet büroya teslim edilmiş bir silah bulunmuştur. Bu silahın horozunun çekildiği tutanakta mevcuttur. Silah Cengiz Aydoğdu'ya aittir. Neden 3 saat sonra teslim edilmiştir. Bu hususun büro amiri A.G.'den sorulmasını istiyorum.”

YENİDEN TESPİT YAPILACAK

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının talebi üzerine belediyedeki kalem odasından öldürülen Cengiz Aydoğdu'nun odasının görülüp görülmediğine ilişkin tespitin yapılmasına, ayrıca cinayet büro amiri A.G.'nin tanık olarak dinlenmesini kararlaştırıp duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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