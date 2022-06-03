Beş şehidin katili teröristlerin 7’si de öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda beş askeri füzeli saldırıyla şehit ettikleri belirlenen saldırı grubundaki 7 terörist sıcak takip sonucu ölü ele geçirildi. Bu teröristlerden Ebubekir Şimşek’in Türkiye’de İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 500 bin liralık Gri renkli kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Irak'ın kuzeyindeki Zap Vadisinde 24 Mayıs günü tüneldeki bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada başka bir terörist grup tarafından güvenlik güçlerine güdümlü füze ile saldırı sonucu Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay, sözleşmeli er Celal Tekedereli şehit olmuştu.

Kum fırtınası ve olumsuz hava şartlarından yararlanan teröristlere yönelik başlatılan sıcak takipte 31 Mayıs günü aynı bölgede beş askeri şehit eden saldırı grubundaki teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Hava destekli operasyonda 500 bin liralık Gri listede aranan Ebubekir Şimşek, Hülya Kaya, Ferhat Eşiyok, İbrahim Dinçer ile Suriye uyruklu Menaf Ali İsmail, Nazliye Hasan, Muhammed Halil silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

7 teröristin de terör örgütünün sözde özel güç yapılanmasında suikast ve patlayıcı uzmanı oldukları, 3'ünün de sözde Zap ve Metina bölge sorumluları oldukları tespit edildi.

Gri listede aranan terörist Ebubekir Şimşek'in 10 yıldan beri terörist faaliyetlerde bulunduğu, 2014'te Kobani'de YPG saflarında IŞİD'le çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi.

Tedavi edildikten sonra terör örgütünün Kandil’deki sözde akademi adını verdikleri kampta askeri ve ideolojik eğitim aldıktan sonra örgütün özel güç yapılanmasında suikast/sabotaj sorumlusu olduğu bildirildi.

SURİYEDE BARIŞ PINARI HAREKATINDAN KAÇMIŞ

Terörist Hülya Kaya'nın ise 2019 yılında Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'da TSK’nın sürdürdüğü Barış Pınarı harekatında yer altı tünellerinden kaçtığı ve bu kez Irak'taki terör kamplarına geçtiği tespit edildi.

Terör örgütünün sözde merkez karargah adını verdiği Kandil'in Bole Kampında özel güç grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist Kaya'nın 24 Mayıs günü 5 askerin şehit edildiği hain saldırıda bizzat yer aldığı belirlendi.

Suriyeli Nazliye Hasan adlı teröristin de sözde özel güç kadın yapılanması YJA-Star içinde hareketli tim sorumlusu olduğu belirlendi.

AFRİN'DEKİ ZEYTİN DALI HAREKÂTINDAN KAÇMIŞ

Terörist Ferhat Eşiyok'un ise 10 yıldan beri Kandil'de ve Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar İlçesinde YBŞ adı altında IŞİD'le çatışmalara bizzat katıldığı, ardından Pençe Kilit harekâtının yürütüldüğü Metina Vadisine bölge sorumlusu olarak gönderildiği kaydedildi.

Suriyeli Muhammed Halil'in TSK'nın Suriye'nin Afrin kentine düzenlediği Zeytin Dalı harekâtında YPG saflarındayken ağır yaralandığı, buradan teröristlerce kaçırılıp tedavi edildiği, ardından Afrin'in doğusundaki Şehba ilçesinde SİHA ile gerçekleştirilen hava harekâtıyla ikinci kez yaralandığı ve buradan Irak'ın kuzeyine geçerek bu kez öldürüldüğü Zap Vadisine geçiş yaptığı öğrenildi.

PKK-YPG'NİN BİR BÜTÜN OLDUĞU BİR KEZ DAHA BELGELENDİ

5 askeri şehit eden bu 7 teröristin daha önce Suriye'nin Kobani, Resulayn ve Afrin'de terör örgütü YPG saflarında yer aldıkları, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında da TSK operasyonlarına karşı güvenlik güçleriyle çatışmalara girdikleri belirlenirken, PKK-YPG'nin bir bütün olduğu istihbarat birimlerince bir kez daha belgelenmiş oldu.

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