Besici mağdur: Vatandaşta para yok, kurbanlar elde kaldı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin hayvan pazarında ziyaret ettiği besiciler, “Maliyetler yüksek, vatandaşta para yok. Kimse kurban almadı, getirdiğimizi geri götüreceğiz” diye yakındı.

Ahmet KAYA

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, hayvan pazarını ziyaret etti. Milletvekili Tutdere'nin satışların nasıl olduğu ve para kazanıp kazanamadıklarını sorduğu besiciler, “Kimse bir şey satmadı. Gözünüzün önünde; gelen giden var mı? Yok. Kimse yok, kimse. Ne büyük hayvan ne küçük hayvan, kimse satmadı. Gücü yok ki alsınlar. Vatandaşta para yok” diye yakındı.

Bir hayvanın ayda bin TL'lik yem yediğini belirten besiciler yakınmalarını şöyle sürdürdü:

“Bu hayvan yılda 10 ay yem yiyor. Biz o hayvanı 10 bin liraya satmak istiyoruz alan var mı? Yok. Bu sene kâr yok. Yem pahalı, saman pahalı, her şey pahalı. Vatandaşın alım gücü yok. Bizim de dayanacak gücümüz. Yaptığımız zarar, zarar, zarar. Yemin torbası olmuş 530 – 540 lira. Mal da para etmiyor zaten.

Arpa almış başını gitmiş, nasıl yapacağız? Bu işin içinden nasıl çıkacağız onu bilmiyoruz? Hayvanı üç senedir besliyoruz, emeğimizin karşılığı yok. Dayanacak gücümüz yok. Bu hayvanı satacağız daha yemci bekliyor, arpacı bekliyor, samancı bekliyor, banka bekliyor. Nasıl olacak bilmiyoruz, Allah yardımcımız olsun. Bu çiftçinin halini dile getirin.”

BESİCİ MAĞDUR

CHP Milletvekili Tutdere ise, “AKP iktidarının yanlış tarım ve hayvancılık politikası yüzünden hem köylü ve besicinin, hem de vatandaşın güç durumda kaldığını belirterek “İnsanlar Kurban Bayramı'nı kurbansız geçiriyor. Pazarı gezdik alıcı yok, Çünkü millette para yok. Aylardır bu hayvanları bugün için besleyip büyüten hayvan üreticilerimiz gerçekten mağdur. İktidara bu insanların sesini uymaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

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