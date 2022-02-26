Beyazıt Meydanı’nda Ukraynalılardan Rusya protestosu

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri harekatını Beyazıt Meydanı'nda protesto etti.

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İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar Beyazıt Meydanı’nda saat 13.00’te toplandı. Türkiye ve Ukrayna bayraklarının yanında dövizler taşıyan gruptakiler sloganlar attı.

Kalabalık, Rusya’nın Ukrayna’ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktü görüldü. Polis ekipleri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

“HABER ALAMIYORUZ”

Ukraynalı Anzhala Pelit, “Durum çok üzücü, yardım istiyoruz. Benim arkadaşlarım orada. Haber alamıyoruz. Gitmek istiyoruz ama yol kapalı. Putin’den niçin bu kadar korkuyorsunuz ben sormak istiyorum. Akrabalarım ‘Çok tank var’ diyorlar” dedi.

“KALBİM, AKLIM ORADA”

Türkiye’ye dil öğrenmek için geldiğini kaydeden Farida Ahaieva, “Hiç kimse uyuyamıyor çünkü orada bombalanıyorlar. Kiev bombalanıyor. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Dünya sustu bir şey yapamıyor çünkü Rusya’dan korkuyor. Benim ailem orada kaldı. Ben burada tek yalnız kaldım. Ailemden haber alabiliyorum ama onlar beni korkutmamak için her şeyi söylemiyorlar. Oraya gitmek istiyorum ama annem diyor ki ‘En azından sen güvendesin’. Benim kalbim orada, aklım orada. Uyuyamıyorum” şeklinde konuştu.

“KALBİMİZ UKRAYNA HALKININ YANINDA”

Kadıköy, Süreyya Operası’nın önünde öğle saatlerinde toplanan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi bir grup Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, “Rus savaş karşıtlarının dediği gibi, bu savaş Putin’in savaşı, Rusyalıların değil. Kalbimiz ve dayanışmamız Ukrayna halkının yanındadır.” ifadeleri yer aldı. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. DHA

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