Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Beykent Üniversitesi kadrolarına araştırma görevlisi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Beykent Üniversitesi belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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