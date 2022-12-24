Beykoz’da barınak önünde eylem

İstanbul'da Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi önünde toplanan bir grup hayvansever, hayvan ölümlerinin yaşandığını ve kötü koşullar olduğunu iddia ederek eylem yaptı. Merkezi gezdiren Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir ise iddialara yanıt verdi.

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Bir grup hayvansever, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde köpek ölümlerinin yaşandığı ve koşulların kötü olduğunu iddia ederek eylem yaptı. Barınak önünde toplanan grup, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Yasemin Baban, “Burada toplanmamızın sebebi 1-2 gün önce sosyal medyada, hayvan rehabilitasyon içinde çekilmiş, paylaşılmış fotoğraflar. Bu fotoğraflar hepimizi çok üzdü. Bu yolun üstündeki köpeklerimiz başka ilçelere atıldı. Doğal yaşam alanını gezdiğimizde yetkililer bize burada bin 300, bin 500 köpek olduğunu söyledi. Bir hafta sonra oradaki sayı sadece 350’ye düştü. Yani bu 800 köpeğin ne olduğuna dair hiçbir bilgi alamadığımız için bazı arkadaşlarımız da artık içeriye gidip beslemekten bu acıyı ve üzüntüyü görmemek için vazgeçti. Burada soruşturma yapılmalıdır” dedi.

“350-400 HAYVAN VARKEN ŞU ANDA 50-60 HAYVAN VAR”

5 yıldır buradaki hayvanları görmeye, sevmeye ve yemek bırakmaya geldiğini söyleyen Erdem Algın da “Polonezköy sapağından Mahmut Şevket Paşa’ya kadar 10 gün önce 350-400 hayvan varken şu anda 50-60 hayvan var. Nerede bunlar? Hepsi kaybolmuş olamaz. Aynı anda da morgda 350 hayvan var. Ben sabahtan beri uğraşıyorum. Kaymakamlık, belediye şu anda oralardan geliyorum. Yazılı dilekçe de verdim, hayvanları teşhis etmek için. Kapılar kapalı” diye konuştu. Eylem yapan gruptakilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

“2 YILDA 16 BİN KÜSUR HAYVANIMIZA MUAYENE VE TEDAVİ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

İddialar üzerine Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdiren merkezin Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir, “Burası Beykoz Belediyesi’nin hayvan rehabilitasyon merkezi ve doğal yaşam alanıdır. 2004 yılına çıkartılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Bu alanlarda sokaktaki hayvanlarımızın kısırlaştırmalarına tedavi ve muayene işlemlerini, kuduz aşılamalarını, aynı zamanda mikroçiple kayıt altına alarak hayvan bilgi sistemine girilme işlemlerini yürütmekteyiz. Yaklaşık son 2 yılda 16 bin küsur hayvanımıza muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 bine yakın hayvanımızı kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirdik” dedi.

“HAYVANLARIMIZI SOKAKLARDAN TOPLUYORUZ”

“Haftanın 7 günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla buralara gelip tüm bu süreçleri görebilip ziyaret edebilir” diyen Özdemir, “Hayvanlarımızı sokaklardan topluyoruz. Bu hayvanlar sokaklarda trafik kazası yaralanma, enfeksiyonel durumlar gibi birçok acı ve şiddet gören süreçlerden geçiyor. Biz hayvan nakil araçlarımızı buraya getiriyoruz. Hastane kısmında veteriner hekim arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyor. Rehabilitasyon sürecini tamamlanan hayvanlarımızı yerlerine bırakıyoruz. Şikayet gelen saldırganlık vakalarını da doğal yaşam alanlarında çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“MERKEZİMİZDE ÖLDÜRME, İŞKENCE KESİNLİKLE OLMAMIŞTIR”

Özdemir “Merkezimizin içinde bir itlaf, işkence ya da öldürme hiçbir şey kesinlikle olmamaktadır. Çünkü biz burada 6 tane veteriner hekimle çalışıyoruz. 66 tane yardımcı personelle çalışıyoruz burada. Süreçlerimizi sokak hayvanlarının daha rahat yaşamaları, sağlıklı yaşamaları, daha iyi şartlarda yaşamaları için oluşturuyoruz. Hayvan sevmek isteyen, hayvan sahiplenmek isteyen, buraları görmek isteyen vatandaşlarımız ellerinde mamalarıyla ya da yemekleriyle gelebilirler. Ve tüm sürecek kendileri hakim ve süreçten haberdar olabilirler” şeklinde konuştu.

“FOTOĞRAF VE VİDEOLAR TAMAMEN RUTİN HASTANE SÜRECİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLARDIR”

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere değinen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

* “6 ay önce işe aldığımız veteriner hekimin kamu kurumu yaklaşımına uymayacak kişisel verileri koruma kanunu ve muhalefet edecek tarzda içerideki bilgi, belge ve görüntüleri dışarıya sızdırmasından ibarettir. Maalesef sokaktan aldığımız hayvanlarımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef ölebiliyor. Bu ölen hayvanların tamamı kayıt altına alınmış vaziyette. Yaşayanlar da buna dahil.

* Bunun anlamı şudur. Ölen hayvanlar bizim hayvan rehabilitasyon merkezimizdeki morga kaldırılır. Morgta tutanakları tutulur. Ardından hayvan mezarları bu doğal yaşam içinde olan hayvan mezarlığımıza da gömülür. Bahsedilen hayvanseverlerin protesto mahiyetinde söylediği görüntü, fotoğraf ve videolar tamamen rutin hastane sürecinde gerçekleşen olaylardır. Burada her bölümün görevli personeli var. Hayvanların görülmemesi, bakılmaması ya da müdahale zaten söz konusu değil. İftira ve karalama kampanyasını lütfen inanmasın vatandaşlarımız.” DHA