Erdoğan imzaladı: Marmaris’te SİT koruma statüsü değişti

Erdoğan, doğal SİT alanların korunmasına ilişkin ilke kararlarını esneten karardan, 3 gün sonra Marmaris'in en güzel koylarının bulunduğu alanların koruma statüsünü değiştiren karara imza attı. Karardan bir gün sonra Beykoz'da Boğaz'a nazır arazilerin statüsü değiştirilmişti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cennet ormanları, deniz ve yayla arazilerini yapılaşmaya açan imar planı değişikliği kararlarına son dönemde hız veren AKP iktidarı, Doğal Sit alanlarının korunmasına ilişkin ilke kararlarına da müdahale ederek esnetti.

Yayınlanan yeni ilke kararlarda “Ulusal güvenlik”, “kamu yararı” gibi muğlak ifadelerle “Kesin Korunacak Hassas Alanlar'da izin verilecek faaliyetler genişletildi.

Bu kararın Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından İstanbul’un göz bebeği Beykoz’da Boğaz’a nazır arazilerin SİT statüleri değişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü Beykoz için aldığı kararın benzerini şimdi Türkiye’nin incisi Marmaris için imzaladı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 5850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

“Muğla İli, Marmaris İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleleri ve Çevresi (1. Etap) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”

YENİ İLKE KARARLARIYLA BİRÇOK FAALİYETE İZİN VERİLEBİLİYOR

“Kesin korunacak hassas alan ifadesi yeni ilke kararlarıyla eskisi kadar “dokunulamaz” anlamına gelmiyor. İşte 20 Temmuz 2022 tarihli yeni ilke kararlarından birkaç örnek:

* Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir.

* “Kesin Korunacak Hassas Alan” tescili yapılmadan önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam etmekte olan bir alt yapı uygulaması veya tesisi varsa; mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşullarıyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile süre uzatımına izin verilebilir.

* Kamu yararının gerektirdiği ihtiyaç hallerinde yol güzergahının kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.

* Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilir.

İlginizi Çekebilir AKP iktidarı, kesin korunacak hassas doğal sit alanlarında talanın yolunu açtı

İlginizi Çekebilir Beykoz'daki 8 mahallede SİT alanlarının koruma statüsü değişti