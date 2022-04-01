Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan satılık daireler

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 9 adet daire ihale ile satışa çıkarıldı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yakuplu mahallesinde bulunan taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 11.15'te başlayacak ve listedeki sıralamaya göre Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Şartname ve ekleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir.

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