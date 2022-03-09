Abone Ol

Beyoğlu’nda ‘Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 47 kadın serbest

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde çıkan arbedede polise direndikleri iddiasıyla polis merkezine  götürülen 47 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beyoğlu’nda ‘Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 47 kadın serbest

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beyoğlu’nda bu yıl 20’ncisi düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ için binlerce kadın saat 19.00’da toplandı. İstanbul Valiliği, önceki gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Akşam saatlerinde kadınlar, Sıraselviler Caddesi ve Beyoğlu’nun farklı noktalarına geldi. Sıraselviler Caddesi’nde toplanan kadınlar, uzun süre Taksim’e yürümeye çalıştı ancak polis kadınların yürümesine izin vermedi.

Meydana girmekte direten kadınlar ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, dağıtmak için biber gazıyla gruba müdahale etti. Polise direndikleri iddiasıyla polis merkezine götürülen 47 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. DHA

'Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 30 kadın serbest İlginizi Çekebilir 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 30 kadın serbest

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster