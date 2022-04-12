Bilecik’te dolmuş ücretlerinde indirime gidildi

4 ay gibi bir sürede 2 kez dolmuş ücretlerine zam yapılan Bilecik'te dolmuş ücretlerinde 1 liralık indirime gidildi.

Kemal ATLAN

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Bilecik’te geçtiğimiz yıl Kasım ayında ve geçen Şubat ayında olmak üzere 4 ay içerisinde 2 kez zamlanan dolmuş ücretleri, alınan karar ile indirime gidildi.

EN SON ŞUBAT AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

Her gün iğneden ipliğe yaşanan zamlar sonrasında dolmuş ücretlerine yapılan indirim vatandaşı şaşırttı. Geçtiğimiz Şubat ayında Bilecik’te, ulaşım ücretlerine yapılan zamla, 3 lira olan öğrenci ulaşım ücreti 4 liraya, 3,5 lira olan tam ücret ise 4,5 liraya yükseltilmişti. Ayrıca, şehir içi Gölpark'ta tam ücret, 4,5 TL’den tam 6,50 TL, öğrenci ücreti 4 TL’den 6 TL, Yüksek Hızlı Tren'de şehir merkezine tam ücret 4,5 TL’den 6,50 TL, öğrenci ücreti 4 TL’den 6 TL, şehirler arası otobüs terminalinden şehir merkezine tam ücret 4,5 TL’den 6,50 TL, öğrenci ücreti ise 4 TL’den 6 TL’ye çıkartılmıştı.

DOLMUŞ ÜCRETLERİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, ‘M’ Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Selman Aydeniz, Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile yapılan görüşme sonrasında dolmuş ücretlerinde indirim kararı aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda tam ve öğrenci ücretlerinde son duruma göre şehir merkezinde tam kişi ücreti 6 TL'den 5 TL'ye, öğrenci ise 5 TL'den 4.5 TL'ye indirilirken uzun mesafe 8.5 TL'den 7.5 TL’ye, Aşağıköy, Küplü ve Başköy gibi yakın köyler ise 7.5 TL'den 6.5 TL’ye indirildi.

“ALDIĞIMIZ ORTAK KARARLA İNDİRİM YAPILDI”

Gerçekleştirilen ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Subaşı, “Çalışmalarımız kapsamında ilimizde ulaşım alanında hizmet veren oda ve derneklerin başkanları ile bir araya geldik. Dolmuşçu esnafımızın sorun ve önerilerini dinledik.

Ortak görüşmelerimizle şehir merkezi, mücavir mahalle ve köylerdeki ulaşım fiyatlarında bir liralık indirim kararı aldık. İndirim taleplerimizi kırmadıkları ve yerine getirdikleri için ilgili dernek ve oda temsilcilerine anlayışları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bizler hem esnafımızı hem de vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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