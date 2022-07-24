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Binali Yıldırım “Çarşamba’yı Sel Aldı” türküsü söyledi

Samsun'da gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.

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Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorduğu soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, bir gencin “Türkü söyler misiniz?” sorusunu yanıtsız bırakmadı.

Akabinde eline mikrofonu alan Binali Yıldırım, “Çarşamba’yı Sel Aldı” türküsünü seslendirdi. Yıldırım, gençlerden birinin “Gesi Bağları” türküsüne de eşlik etti. İHA

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