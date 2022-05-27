Binali Yıldırım: Sorunu olmayan deliler ve ölülerdir

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım "Sorunu olmayan delilerle ölülerdir. Herkesin sorunu vardır. Sorunları çözecek irade de vardır" dedi.

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AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Teslim Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan ekonomik krize değinerek şunları söyledi:

– Hiç merak etmeyin daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bugün tabi ki sorunlarımız var. Bunun farkındayız. Şunu bilmenizi istiyorum; sorunu olmayan delilerle ölülerdir. Herkesin sorunu vardır. Sorunları çözecek irade de vardır. O irade de Recep Tayyip Erdoğan’dır ve AK Parti’dir. Bunun dışındaki lafügüzaftır. Biz bunların hepsini görüyoruz, siz de görüyorsunuz.

EN AZ HASARLA ATLATAN ÜLKE OLDUK

– Dünya son 2.5 senedir büyük bir değişim yaşıyor. Önce büyük bir belayla imtihan edildik. Bir corona virüsü süreci yaşadık ve burada gelişmiş, zengin, böbürlenen birçok ülke sınıfta kaldı. Türkiye hazırlıklıydı. Bunun verdiği güvenle iki yıl milletimizin sağlığı için iyiliği için her türlü çalışmayı yaptık.

– Şehir hastanelerini niye yaptınız, diye bizi yerden yere vuranlar; bu hastalıkta, bu salgında bir kez daha rezil oldular, pişman oldular. Bunu hep birlikte yaşadık. Amerika, Avrupa, parasıyla böbürlenen ülkeler vatandaşlarına en temel sağlık hizmetini veremezken Türkiye bu belayı en az hasarla atlatan ülke oldu. (DHA)

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