Binali Yıldırım’dan çiftçilere: Ekebildiğiniz kadar ekin, maliyetler yüksek diye düşünmeyin

AKP'nin iki numarası Binali Yıldırım'dan çiftçilere çağrı: Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin.

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AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nca Çorlu'da düzenlenen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Konuşmasının bir bölümünde çiftçilere de seslenen Yıldırım, şunları söyledi:

KÜRESEL GIDA PROBLEMİ KAPIMIZI ÇALIYOR

– Tarımla uğraşıyorsunuz, tarımda da verim artışı teknolojiyi kullanmak birinci önceliğimiz olmalı. Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin. Devletiniz yanınızda. Bunların hepsini takip ediyor ve nerede ne zaman desteğe ihtiyacınız varsa o zaman da gereğini yapacak. Tereddüde düşmeyin, Türkiye tarımla, bu sene tarımda seferberlikle öne çıkacak. Çünkü küresel gıda problemi kapımızı çalıyor.

BU SENE BEREKET DE VAR BOLLUK DA VAR

– Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna, Rusya yok. Yüzde 60'ını üretiyor. Pekiyi bu nasıl karşılanacak. Bizim bile bir kısım oradan aldığımız bazı ürünlerde bağımlılığımız var. Memleketimiz mümbit bir memleket. Kar yılı var yılı.

DELİLER GİBİ ÜRETECEĞİZ

– Elhamdülillah bu sene bereket de var, bolluk da var. Onun için bu seneyi iyi değerlendirelim, ekelim. Sonuna kadar ekelim, merak etmeyin, inşallah burada gerekli destekler veriliyor, inşallah daha fazlası verilecek. Maliyetler yükseldi ben nasıl ekeyim diye düşünmeyin, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bunun üzerine çalışıyor, düşünüyor siz yol kesmeden devam edin. Üretmeye devam edin. Bizi kurtaracak kalkındıracak olan üretimdir. Üretimi ilaç gibi üretmeyeceğiz yani. Deliler gibi üreteceğiz ki sürümden kazanalım, maliyeti düşürelim ve dünyadaki rekabetimiz artsın.

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