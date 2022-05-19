Bir askerimiz şehit oldu

Altı gün önce Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde havan saldırısı sonrası yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel bugün sabah saatlerinde şehit oldu.

Sozcu.com.tr

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Milli Savunma Bakanlığı, bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur.”

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Haydar Şenel, İdlib'de bölücü terör örgütü unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

Şenel’in bugün öğle namazının ardından Kırıkhan Şehitliği’nde toprağa verileceği öğrenildi.

HULUSİ AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı: Kahraman silah arkadaşımız 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

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