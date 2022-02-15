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Bir evde 55 kaçak göçmen yakalandı

Van'da bir evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B. tutuklandı.

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Bir evde 55 kaçak göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, adresini tespit ettiği N.B.’nin evine operasyon düzenledi. Evde, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)

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