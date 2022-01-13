‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen siyasetçi geri adım attı

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara hakkında, “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız" açıklamasında bulunan BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, sosyal medya hesabından latife yaptığını öne sürdü.

Kemal ATLAN

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Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Enes Kara’nın ölümü sonrası yaptığı açıklamanın latife amaçlı olduğunu öne sürdü.

LATİFE YAPMIŞ

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara’nın ölümüyle ilgili BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, dün partisinin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, lions, bu gibi yerler de kapatılsın” sözleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada ‘velet’ paylaşımı ile tt olan olay sonrası Akdoğan sosyal medya hesabından, “Siz siz olun gazetecilerin olduğu bir ortamda samimiyetlerine güvenip latife yapmayın. Kardeşim ben bunun latife olduğunu orada bulunan 13 gazeteci arkadaşın huzurunda söyledim. Ondan sonra da evladımızın intiharına üzüldüğümü kendine uygun olmayan bir yurtta kalmaması gerektiğini ifade ettim. Etmedim mi?” paylaşımında bulunarak yaptığı açıklamanın ‘latife’ olduğunu öne sürdü.

Ancak BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan’ın bu paylaşımı daha da çok tepki alması üzerine Akdoğan paylaşımını silmek zorunda kaldı.

ÜZGÜNÜM

40 yıldır siyaset ve çeşitli sivil toplum görevlerinde bulunan Akdoğan yazılı bir açıklama yaparak olaydan dolayı yaşadığı üzüntüsünü dile getirdi. Akdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteci arkadaşları misafir ettiğimiz bir toplantı tertip ettik.

* Salona girerken, çoğunu yıllardır tanıdığım 13 basın mensubu arkadaşın, kendi aralarında ‘cemaat yurtlarının kapatılması’ ile ilgili samimi bir ortamda tartıştıklarını gördüm.

* Kullandığım kelimeleri tam olarak hatırlamamakla birlikte, ‘Münferit bir olay yüzünden tüm yurtların kapatılmaması gerektiği…’ ve alkollü bir şahıs tarafından katledilen bir kızımızı örnek göstererek, ‘O zaman meyhaneleri de kapatalım mı?” anlamında bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Sonrasında planlanan toplantımız devam etti.

* Toplantıda, bu konu ve konuşma hiç gündeme gelmedi. Toplantı sonrasında, iki basın mensubu şahsın, aramızda ayak üstü geçen konuşmayı haber haline getirdiklerini fark ettim. Sonrasında pek çok haber sitesi, konuyu gündeme taşımaya çalıştılar.

* Söylediklerimin haklılığı veya haksızlığı üzerinde bir açıklama ve yorum yapmak istemiyorum. Bunun, bugün için bir anlamının da olmadığını düşünüyorum.

* Düşündüklerimin ifade şekli de yeri de zamanı da uygun değildi. Enes kardeşimizin elim bir şekilde vefatının ardından, böyle bir konu ve bu şekilde gündeme geldiğim için üzgünüm.

* Ailesinden, gazeteci arkadaşlarımızdan, mensup olduğum camiadan ve kamuoyundan özür dilerim. Genel Merkezimizle de görüşüp, üzerime düşen ne varsa ayrıca gereğini yapacağım.



HER ACI BİZİM ACIMIZDIR

Haberin internet sitelerinde yayılmasıyla birlikte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de aynı saatlerde ortamı yumuşatmak amacıyla Enes Kara ile ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Destici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Bu ülkenin her acısı bizim açımızdır. Enes Kara'nın kaldığı yurtta hayatına son vermesinden büyük üzüntü duydum. Ailesine başsağlığı ,sabır diliyorum. Bu hadise bir kutuplaşma meselesi yapılmadan gerekli incelemeler yapılıp tekrarının yaşanmaması için de tüm tedbirler alınmalıdır.

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