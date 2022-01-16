‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen siyasetçinin savunması istendi

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara hakkında, “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız" açıklamasında bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın, partisi tarafından savunması istendi.

Kemal ATLAN

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Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara’nın ölümüyle ilgili BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, geçtiğimiz gün Eskişehir’de yaptığı açıklamasında “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, lions, bu gibi yerler de kapatılsın” ifadelerini kullanmıştı.

Akdoğan daha sonra da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu sözleri latife yapmak için sarf ettiğini belirtmişti. Akdoğan, gelen tepkiler sonrası yazılı bir açıklama yaparak olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve BBP Genel Merkez ile görüşerek üzerine düşeni yapacağını açıklamıştı.

“PARTİMİZE YÖNELİK BİR KARALAMA KAMPANYASI”

BBP tarafından Olağan Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskıya dayanamayarak, yaşadıklarını videoya kaydettikten sonra hayatına son vermesiyle ilgili sarf ettiği, “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, lions kulüpleri, Atatürkçü Düşünce Derneği de kapatılsın” sözleri de gündeme geldi.

BBP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Elazığ'da vuku bulan ve hepimizi derinden üzen Enes Kara adlı gencimizin intiharı ve sonrasında yaşananlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Tartışma konusu olan yurtlar, kurslar ve evlerin yasal bir çerçevede varlıklarını devam ettirmeleri; öğrencilerin barındığı söz konusu yerlerde, benzer hadiselerin ya da öğrencilerin eğitim ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek durumların yaşanmaması için, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversiteler ile başta akademisyenler olmak üzere kanaat önderlerinin katkı sağlayacağı düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilerek, partimizin de bu çalışmalara katkı sağlamasına karar verildi.

* Elazığ'da meydana gelen elim hadise bahane edilerek, bir kısım medya organlarının, aktivistlerin ve STK görünümlü gayri milli unsurların, inançlarımıza ve İslami değerlere karşı yürüttükleri ölçüsüz ve saygısızca saldırılara karşı, partimizin kuruluşundan bu yana taviz vermediği, milletimizin ve onun değerlerinin yanındaki duruşunu devam ettireceğinin kararlılıkla altı çizildi.

* Elazığ'da vuku bulan ve hepimizi üzen hadise sonrasında, Eskişehir'deki bir etkinlik öncesinde, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın söylediği maksadını aşan ifadelerin bir basın açıklaması gibi aktarılmasının, partimize yönelik bir karalama kampanyası girişimi olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın, hepimizi üzen ve rahatsız eden sözleriyle ilgili, uyarılmasına ve genel sekreterlik tarafından savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

* Benzer durumların tekrar yaşanmaması için, partimizin, temsil makamında olan tüm mensuplarının, sözlü ve yazılı beyanlarına azami ölçüde dikkat göstermeleri konusunda uyarılmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilendirilmeleri kararı alınmıştır.

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