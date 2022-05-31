Bir yanda sıcak, bir yanda sağanak: Hafta boyu sürecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun batı ve güney kıyılarında süren sıcak günler devam edecek, İç Anadolu'da ise yer yer sağanak yağış kendini gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da ve Ege kıyılarında sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bu hafta bazı şehirler sıcak havanın etkisinde kalırken, bazı şehirlerde ise sağanak yağış kendini gösterecek. Marmara Bölgesi’nde 30 derece dolaylarında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Ege kıyıları 40 dereceye yaklaşacak, yerel sağanaklar görülecek. Anadolu’nun önemli kısmında yağmur zaman zaman kendini gösterecek, Güneydoğu’da kavuran sıcaklar hissedilecek.

MEVSİM NORMALLERİNİN 12 DERECE ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii’nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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