Birlik Sağlık-Sen’den Ömür Erez açıklaması: Üzgünüz, öfkeliyiz, sabrımız kalmadı

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İstanbul Kartal'da cinayete kurban giden hemşire Ömür Erez hakkında yaptığı açıklamada, "Yıllardır sağlıkta şiddeti önleyin diye haykırıyoruz. Üzgünüz, öfkeliyiz, sabrımız kalmadı” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İstanbul Kartal’da bir aile sağlığı merkezinde çalışan 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez’in, başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR”

Yaşanan olaya tepkisini dile getiren Doğruyol açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul da bir hemşiremiz katledildi. Yıllardır sağlıkta şiddeti önleyin diye haykırıyoruz. Üzgünüz, öfkeliyiz, sabrımız kalmadı. Sağlık çalışanlarının feryadına gözler kör kulaklar sağır. Sağlık çalışanları da bu ülkenin vatandaşları. Daha iki gün önce hamile bir hemşire kardeşimiz 4 haydut tarafından darp ediliyor ve saldırganlar serbest bırakılıyor tekrar tutuklanıyor. Sağlık çalışanlarının da görevi başındaki memur olduğu unutuluyor. Sağlıkta şiddet kınamakla üzülmekle çözülmez. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Lütfen yaşanan şiddete seyirci olmayınız gerekli tedbirleri alınız”

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