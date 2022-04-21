Birlikte yaşadığı kadın, çocuğunu ve 130 bin lirasını alıp kaçtı

Adana’da yaşayan Ömer Kiper, 15 yıldır birlikte yaşadığı K.E.'nin, 2 yaşındaki çocuklarını ve 130 bin lirayı alarak evin penceresinden kaçtığını öne sürdü. Kiper, "Çocuğumun velayetini versin, paranın iki mislini, evimin tapusunu bile vermeye hazırım" dedi.

Sozcu.com.tr

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Adana’nın Çukurova ilçesinde oturan inşaat ustası Ömer Kiper (38), 15 sene önce K.E.’yle (31) aynı evde yaşamaya başladı.

Çiftin bu evlilikten N. (14), P. (12), Ö. (10), M.S. (8) ve Ravza Tuana (2) isimli 5 çocukları dünyaya geldi. Çift iddiaya göre mutlu bir evlilik sürerken 12 Nisan Salı günü K.E., eşi Ömer Kiper'e çay verdikten sonra yatak odasına geçti. 2 yaşındaki kızı Ravza Tuana ve eşinin biriktirdiği 130 bin lirayı alarak tek katlı evin penceresinden yola çıkan kadın, burada bekleyen ticari taksiye bindi.

Bu sırada annesini gören çiftin 14 yaşındaki kızları taksiden kardeşini almaya çalıştı ancak anne K.E., kızını iterek taksiyle mahalleden kaçtı. Baba Ömer Kiper taksinin arkasından koştu ancak yetişemedi. Durumu polise bildiren baba Kiper, yaptığı araştırmada eşinin Yüreğir Otogarı'na gittiğini, oradan sonra ise izini kaybettirdiğini öğrendi. K.E.’nin evden kaçıp taksiye binme anıysa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“PEŞİNDEN KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM”

Eşinden şikayetçi olan Ömer Kiper, sadece çocuğunu istediğini belirterek, şunları söyledi:

– Ben normalde o gün işe gidecektim ancak son anda iptal olunca evde kaldım. Eşim bana çay verdikten sonra içeriye geçti. Kızıma sucukları iyi pişirmesini söyledi. Sonra aradan 10 saniye geçtikten sonra büyük kızım bağırmaya başladı. Sesi duyunca koştum. Mutfağın penceresinden ticari taksiyi gördüm.

– Çocuklarımdan birinin aracın altında kaldığını düşündüm direkt camdan atladım aracın altına baktım. Sonra ise büyük kızımın itildiğini ve yere düştüğünü gördüm. Ne olduğunu sordum, “Tuana'yı kaçırdılar baba” dedi. Aracın peşinden koştum ama yetişemedim.

PENCEREDEN KAÇMIŞ

– Eve geri döndüm ve eşimi halen evde sanıyordum. İçeri girdiğimde çocuklara, ‘Anneniniz nerde' diye sordum. Büyük kızım N. Kiper, “Annem kardeşimizi alıp kaçtı. Pencerenin önünde bir adam taksiden indi. Pencereden çocuğu ona uzattı, sonra kendi de atladı. Bunları görünce ben de mutfağın camından atladım kardeşime sarıldım. Beni iteklediler, elim kapıya sıkıştı” dedi. Ardından ben de polise giderek eşim çocuğumu kaçırdı diye şikayetçi oldum.

– Hiçbir sorunumuz yoktu aramızda. Aramızda bir sorun olsa evimde sakladığım 130 bin liranın yerini söylemem ona. 130 bin lira birikmiş paramı aldı gitti. Çocuklarımın dediğine göre ben işteyken telefonu ile çok fazla oynuyormuş.

– Çocuğum bana “Sen işe gittiğinde kendine makyaj yapıyordu. Gözünü mor yapıyordu, parmakları ile boynuna iz yapıyordu, beni böyle dövüyor, eziyet ediyor bana diye fotoğraf çekip atıyordu” dedi.

PARALARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYORMUŞ

– Paraları çekyata serip, sonra bir de eline alıp fotoğraf çekiniyormuş sürekli. Çocuklarım kime attığını sorduğunda ‘Ayşe teyzenin kızına atıyorum, onu kıskandırıyorum' demiş. Makyajı da fotoğraf çekinmek, paylaşmak için yapıyorum diyormuş.

– Çocuklara da iş yaptırıyormuş, yapmadığında ise karınlarına bıçak dayayıp “Sizi öldürürüm, babanıza söylemeyeceksiniz, kimsenin haberi olmayacak” diyormuş. 7 yaşındaki kızıma evi süpürtüyormuş, 10 yaşındaki oğluma bulaşık yıkatıyormuş. Yapmadığı zaman dövüyormuş. 14 yaşındaki kızıma küçük çocuğuma baktırıyormuş. Şu an kalan 4 çocuğum kurtulmuş gibiler.

“KRALIN GELSE BENİ BULAMAZ”

– Ben şikayetçi olduktan sonra beni aradı. “Sen kim oluyorsun da beni şikayet ediyorsun? Sen değil senin kralın gelse, kimse beni bulamaz” dedi. Beni tehdit etti. Benim kendisiyle hiçbir işim yok. Bana çocuğumu versin bütün şikayetlerimi çekmeye hazırım. İsterse kendisine götürdüğü para kadar daha vermeye hazırım. Sadece çocuğumun velayetini yasal olarak versin, paranın iki mislini, isterse evimin tabusunu bile vermeye hazırım.

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