Başına 1 milyon TL ödül konmuştu, ölü olarak ele geçirildi

Bitlis kırsalındaki Şeyh Habip Dağında öldürülen 6 teröristten birinin 1 milyon TL ödüllü turuncu kategoride aranan Hacer Sucin olduğu ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Bitlis'in Mutki İlçesindeki Şeyh Habip Dağında 21 Ekim 2021 günü öldürülen 6 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 1 milyon TL ödüllü turuncu kategorisinde yer alan Dicle kod adlı Hacer Sucin olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Elazığ'ın Arıcak, Alacakaya ve Diyarbakır'ın Dicle İlçesi üçgenindeki Görese Dağı’nda uzun yıllar sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kadın teröristin, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda bomba ve suikast eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye sorumlu olarak gönderildiği belirlendi.

DÖRT TERÖRİSTİN İNFAZINDAN SORUMLU TUTULMUŞ

Lice kırsalında ise PKK'nın şehir merkezlerinde eylem talimatı bekleyen uyuyan hücre yapılanması YPS'nin de sorumlusu olduğu bildirilen terörist Sucin'in, örgüt içi hesaplaşma sonucu infaz edilen 4 teröristin ölümünden sorumlu tutularak Irak'ın Kuzeyine çağrıldığı bildirildi.

Kadın teröristin Görese Dağı Kurşunlu bölgesinde kış üslenmesindeyken bir anlaşmazlık sonucu Jiyan Gülten, Mehmet Şirin Demir, Mesut Yıldırım ve Taner Kaya'nın üst düzey sorumlusu bir terörist tarafından kurşuna dizilerek mağarada infaz edilmelerine neden olduğu için sorgulanmak üzere Kandil'e çağrıldığı öğrenildi.

İKU VE SİHA’LAR ADIM ADIM İZLEDİ

Ölen bu 4 teröristin örgütün en önemli bombacıları olduğu ve Sucin'in bu teröristlerin ölümüne neden olduğu için kendisinin de sözde örgütün adalet divanında yargılanmak üzere Irak'ın kuzeyinden gönderilen üç kurye teröristle Diyarbakır'dan yola çıkacağı bilgisi üzerine güvenlik birimleri de harekete geçti.

Sucin'in arazi yapısını iyi bilen iki kurye ile kullanabileceği muhtemel geçiş güzergahları ve stratejik noktalara gizli birlikler yerleşirken, havadan da İKU ve SİHA'lar da keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis sınırına ulaşan teröristlerin burada 3 kişilik ayrı bir grupta birleştiği İHA'lar tarafından tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

YAKALANMAMAK İÇİN TERMAL ŞEMSİYE

Silahlı İnsansız Hava Aracıyla gerçekleşen nokta operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İHA'lar görüntü alamayınca diğer üç teröristin bölgeden kaçabileceği ihtimalini değerlendiren komando timleri çember daraltarak bölgeyi kuşatma altına aldı.

Bir hafta sonra ayrı bölgede havanın açık olması üzerine keşif uçuşu sırasında üç teröristin hareket halinde oldukları belirlendi. İHA'lara yakalanmamak için arazi kamuflajlı termal şemsiye kullanan üç terörist SİHA ve Atak taarruz helikopterlerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte 4 ABD yapımı M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 Kalaşnikof ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

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