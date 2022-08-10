‘Bodrum’da 2500 yıllık antik tiyatroyu antik gazinoya çevirdiler’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2500 yıllık Antik Tiyatro’nun konser alanına çevrilmesine eğlence sektörü temsilcisi Atilla Serttaş ve tur rehberleri tepki gösterdi. Serttaş “Binlerce yıllık kültürümüzü yok ettiğimiz gibi akustik seslerle tarihi mekana zarar veriyoruz. Antik mekana gelen turistler ise üç ay boyunca mekanı gezemiyor. Antik Tiyatro’yu antik gazinoya çevirdiler” dedi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2500 yıllık Antik Tiyatro'da yaz aylarında hemen her gün bir konser düzenlenmesi ve konserler nedeniyle tarihi mekanın içerisinde yer alan sahne, seyyar tuvalet, büfe, orkestra malzemeleri, seyyar kulis odaları nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine kapatılıyor.

Antik tiyatroda yaşananları aktaran eğlence sektörü temsilcileri ve tur rehberleri duruma tepki gösterdi.

“ALMAN VE ABD'Lİ TARİHÇİLER ŞOK OLDU”

“Bodrum'a getirdiğimiz turistlere ne yazık ki 2500 yıllık antik tiyatroda bu manzarayı gösterirken utanıyoruz, bu durumu anlatırken büyük güçlük çekiyoruz” diyen profesyonel tur rehberi Ayşen Bıçak şunları kaydetti:

“Her akşam düzenlenen konserlerden sonra burası çöplük haline geliyor. Geçtiğimiz hafta ziyarete getirdiğim bir ABD'li ve Alman tarihçi grubu bu manzarayı görünce şok oldu.

Bol bol fotoğraf çekerek bu tarihi mekandaki ayıbı yazı halinde yayınlayacaklarını söylediler. Buyurun reklamın iyisi kötüsü olmaz ama birileri milyonlarca lira para kazanacak diye buna müsaade etmemeliyiz.”



“ANTİK TİYATROYU ANTİK GAZİNOYA ÇEVİRDİLER”

Bodrum Ticaret Odası Yeme İçme ve Eğlence Sektörü Temsilcisi ve Bodrum Belediye Meclisi Üyesi Atilla Serttaş Antik Tiyatro'nun önünün onlarca sanatçı posteri asılarak antik değil eğlence mekanı havası yaratıldığını belirterek şunları söyledi:

“30 yıllık turizmciyim, kendi kültürüne ve tarihine yapılan böyle saygısızlık görmedim. Tepkimiz kesinlikle antik tiyatroda kültür ve sanat etkinliği düzenlenmesine değil. Sadece bilim insanlarının görüşleri alınarak gerekli denetimler ışığında antik mekana zarar vermeden, çöplüğe çevirmeden yapılacak anlamlı sanat ve kültür etkinlikleri.

Burada yüksek sesle çalınan müziğin ve her akşam 3 saatliğine doldurulan 3-4 bin kişinin tarihi mekana zarar vermemesi düşünülemez. Bodrum'daki eğlence mekanlarını en az 10 kurum didik didik edip inceliyor.

Burada ayrıca emek hırsızlığı da yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler gezemiyor. Tarih ve kültürümüzü böylemi tanıtacağız.

Örneğin Bodrum'daki eğlence mekanlarının her türlü ruhsatını soruyorlar, peki burada 2-3 ay da kazanılan paralar nereye gidiyor? Buranın işletme ruhsatı var mı, müzik yayın izni var mı, akustik raporu alındı mı, otoparkı var mı? Yok.

Burada her gün kazalar oluyor. Bodrum için bu kadar önemli bir arkeolojik tarihi değere sahip mekanın gazinoya çevrilmesi, yani antik tiyatronun gazinoya çevrilmesi doğru değil, umarım bakanlık bu kararından en kısa zamanda vazgeçer” dedi.

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