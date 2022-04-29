Bodrum’da beklenen hareketlilik olmadı, umut gelecek bayrama kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde her bayram öncesi yaşanan hareketlilik ve iç turizmdeki beklenti gerçekleşmedi. Beklentiler Mayıs ayının sonuna ve gelecek bayramlara kaldı. Turizmciler Bayram tatili ve sezon değerlendirmesini SÖZCÜ’ye yaptı. Turizmciler akaryakıta ve turizm girdilerine yapılan zamların sektöre olumsuz yansıdığını söyledi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde her bayram öncesi yaşanan büyük hareketlilik bu kez aşırı zamlar ve akaryakıt zammı nedeni ile özellikle iç turizmde beklenen hareketliliğin yaşanmasına engel oldu.

SAHİLLER VE TEKNELER BOŞ KALDI

Her bayram öncesi bodrum özellikle şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajlarında yaşanan hareketlilik bu kez yaşanmadı. Sahillerin tamamen boş kaldığı görüldü. Bodrum'da her bayram ve öncesinde hareketliliğin yaşandığını günübirlik tekne turlarında ise durgunluk göze çarptı.

“SON ZAMLAR YERLİ TURİSTİ VURDU”

Sabah 11.00'de Bodrum'dan hareket ederek cennet koyları ve adaları gün boyunca gezdiren ve akşam saatlerinde dönen tur teknelerinde öğle yemeği dahil tur fiyatı, kişi başına geçen yıl 100 TL iken bu yıl 250 TL’ye çıktığını belirten Halikarnas Tekne Kooperatifi yöneticilerinden Ediz Karakaş, şöyle konuştu:

* Akaryakıt fiyatları yüzde 300 zamlandı. Diğer girdiler de zamlandı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kooperatifte 18-20 tekne var. Bayram için denize indirdik ancak her bayram öncesi yaşanan yoğunluğu gözlemleyemedik.

* Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Bodrum son yılların en kötü bayramını geçirecek. Umudumuzu yerli turiste bağlamıştık, ama yerli turist son zamlardan sonra evinden çıkamaz hale geldi.

* İlçeye tatile gelen kaç kişi tekne turunu tercih edecek, merak içindeyiz. Bu bayramı geçirelim artık umudumuz diğer bayram ve turizm sezonunda.

“BODRUM’DA HERKESE GÖRE TATİL OLANAĞI VAR”

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği'nin genel sekreteri Bodrumlu turizmci Galip Gür ise şunları söyledi:

* Bodrum'da halen herkese her keseye göre otel, motel, pansiyon var. Yapılan tüm zamların oranında bu zamlar otelciye yansımadı. Geçen yıl 100-150 TL olan oda kahvaltı bir kişinin fiyatı bu yıl 250-300 TL oldu. Ancak Bodrum'da normal bir otelde iki kişi oda kahvaltı 1000-1200TL’ye de yer bulabilirsiniz.

* Bodrum'da bu bayram yüzde 100 dolu olmayacak ancak, yine de 4 günlük tatile gelecekleri mutlaka rezervasyonları yaptırıp gelmelerini öneriyoruz. Tatilin hafta sonlarını birleştirip uzatılmaması ise ekonomik krizin yanında turizmciye ikinci bir olumsuzluk olarak yansıdı.

* Bu nedenle bu bayram iç turizmden beklentimiz tam gerçekleşmeyecek. Ancak Temmuz Ağustos ayında ise bu rakamları bulmaları mümkün değil. O aylarda konaklama fiyatları Euro endeksli olarak tatilciye yansır. Asıl beklentimiz yaz aylarında Avrupa ülkelerinden.

Geçen yılki Ramazan Bayramı öncesi çekilen fotoğraflarla bu bayram öncesi çekilen fotoğraflar aradaki farkı ortaya koydu.