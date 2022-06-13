Bodrum’da korkutan orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Pınarlıbelen Köyü Karanlık Mevkii'nde asırlık çam ağaçlarının bulunduğu bölgede saat 12.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu. Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol, vatandaşlar, belediye itfaiyesi ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Bölgede şiddetli rüzgarların olması nedeniyle soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Muhtar Abdullah Başol “Bölgedeki otlar kuru, hava rüzgarlı; yolun üzerindeki ormanlık alandan çıkan yangına hızla müdahale ettik, ekiplerde hızlı davrandı. Vatandaşlarımızın duyarlılığı önemli en ufak bir dumanda ilgililere haber versinler” dedi.

Yangında yaklaşık 0,5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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