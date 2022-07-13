Bodrum’da korkutan yangın! Mahalleyi yakıyordu…

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümüşlük Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde başlayan yangın mahalleyi yakıyordu. Rüzgarın etkisi ile makilik alana sıçrayan yangın hızlı müdahale ile büyümeden önlendi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümüşlük Mahallesi Adnan menderes Caddesi üzerindeki tarım arazilerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına önce vatandaşlar çalı çırpı ve küreklerle müdahale etti ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Şiddetli rüzgarın etkisi ile evlere ve sitelere doğru yönelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarmanın çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangında yaklaşık iki hektarlık makilik ve tarım arazisi zarar gördü.

Yangına müdahale eden evli ve iki çocuk babası 34 yaşındaki Aydemir Satıkıran “Yol kenarından başlayan yangın büyük ihtimalle birini attığı sigara izmaritinden çıktı, bölgede çok rüzgar olduğu için hemen yayıldı. Hızlı müdahale olmasaydı alevler evlerin içine kadar girerdi” diye konuştu.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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