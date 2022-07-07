Bodrum’da, Maliye’ye ait 439 bin metrekare arazi satışa çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde 439 bin metrekare hazine arazisinin Özelleştirme Dairesi tarafından satışa çıkarıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Ortakent Mahallesi'nde bulunan ve Maliye'ye ait olan 14 parseldeki toplam 439 bin 803 metrekarelik arazi “Yatırımcılara Duyuru” başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla satışa çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu arazilerin belirlenen geçici teminat tutarının ise 60 milyon TL olduğu, arazilerin toplam satış bedelinin ise 2 milyar TL’yi bulmasının beklendiği açıklandı. Arazilerin özelleştirilmesine ilişkin son teklif verme tarihi ise 19 Eylül 2022 olarak kaydedildi.

Bodrumlular yine Ortakent Mahallesi’nde özelleştirilmek istenen 1 milyon 100 metrekarelik hazine arazisi için defalarca eylem yapmış, arazilerin satılarak imara açılmasını protesto etmişlerdi.

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