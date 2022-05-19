Bodrum’da orman yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın korku yarattı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden önlendi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Köyü Alatepe Yol Kavşağı yakınlarında asırlık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanın ortasından başlayan yangın korku yarattı.

Yoldan geçen vatandaşların gördüğü ve köylülerle birlikte müdahale ettiği yangın ardından Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleri ile orman arazözleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yarım hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

SABOTAJ İDDİASI YÜKSEK

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Kızılağaçlı emlak danışmanı Mustafa Kayahan, “Olayı duyar duymaz buraya koştuk, bizden önce vatandaşlar ve itfaiye de gelmiş, şu anda yangın kontrol altında ve soğutma yapılıyor. Ormanın içinde olması dikkat çekici. Çünkü buraya yol yok patika yok, ayrıca elektrik telleri, yani alçak yüksek gerilim hattı da yok. Burada yangın gece yarısı kendiliğinden çıkmaz, yoldan geçen vatandaşlar fark etmeseydi felaket olurdu” diye konuştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir Yangın söndürme göletine giren iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı