Boğaziçi Üniversitesi Kayyımı, Can Hoca’yı mahkeme kararına rağmen 3. defa uzaklaştırdı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişe katıldığı için işine iki defa son verilen, ancak mahkeme kararlarıyla davul zurna eşliğinde geri dönen Can Candan'ın okulla ilişiği üçüncü defa kayyım Rektör Naci İnci tarafından kesildi.

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Boğaziçi Üniversitesi hocalarının kayyım rektöre kararına karşı başlattıkları direniş 584’üncü gününe girdi. Ancak kayyım Rektör Prof. Dr. Naci İnci, mahkeme kararlarına rağmen okulun sembol hocalarından Can Candan’ın işine üçüncü defa son verme kararı aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve sinemacı Can Candan’a, rektör yardımcısı tarafından, kayyım rektör İnci’nin oluruyla tebliğ edilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Rektörlüğe bağlı olarak Yükseköğretim Kanunu’nun 31’inci maddesi uyarınca öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan Can Candan’ın 16 Temmuz 2022 tarihinde sona eren atama süresinin; ders verdiği alanda öğretim üyesi ataması yapılmış olduğundan hizmetine ihtiyaç bulunmaması,

Rektörlük makamının onay yazısı ile açılan disiplin soruşturması sonunda “Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmetten yararlananlara hakarette bulunmak” disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle, “Bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilmesi,

Soruşturmaya konu eylemin mahiyeti itibariyle belli bir güven ve işbirliğiyle çalışma imkanının kalmamış olması nedenleriyle, ayrıca son beş sene içinde tamamladığı bir akademik çalışma olmadığı ve öğretim görevlisi için gerekli 12 saatlik ders yükünü tamamlayamadığı, bu durumun da kamu zararına neden olabileceğinden hizmet gerekleri ve kamu yararı dikkate alınarak görev süresinin uzatılmaması hususunu olurlarınıza arz ederim.”

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