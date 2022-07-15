Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘muhbirlik’ iddiası

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, sahte isimle WhatsApp grubuna katıldığı iddia edilen Genel Sekreter Hasan Fehmi Topal hakkında istifa çağrısı yaptı.

Fırat FISTIK

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Boğaziçi Üniversitesi mezun grupları, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal hakkında ortak bir açıklamaya yayınladı ve istifa çağrısında bulundu.

SAHTE İSİMLE WHATSAPP GRUBUNA GİRDİ

Topal'ın İngiltere’de Boğaziçi mezunlarının kurduğu WhatsApp grubuna ‘Ali Kemal' ismiyle katılıp muhbirlik faaliyetinde bulunduğu iddia edilirken yolsuzluk şüphelisi Faruk Yakaryılmaz'ın da bilgi işlem dairesine başkan olarak atandığı hatırlatıldı.

Mezunlar tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Yaşanan veri güvenliği skandalına dair Whatsapp grubunda yaptığı yazışmalarda ‘Ali Kemal' sahte ismini kullanan Topal, mezunlara karşı tehditkar ifadeler kullandı, onlardan istihbarat almaya çalıştı ve veri güvenliği skandalını deşifre eden akademisyenlere ve çalışanlara mesnetsiz suçlamalar yöneltti.

DERHAL İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUZ

*Liyakat, dürüstlük, güvenilirlik ve iyi niyet gibi üniversitemizin temel değerlerini benimsemediği açık olan Topal'ın ve başta Naci İnci olmak üzere diğer kayyumların üniversitemizde bir gün daha kalmasına tahammülümüz yok.

*Yurtiçi ve yurtdışı mezunları olarak, diğer kayyumlarla birlikte Hasan Fehmi Topal'ı derhal istifaya çağırıyoruz.

*Üniversite bileşenlerinin iradelerini hiçe sayan tepeden inme karar ve atamaları kesinlikle kabul etmiyor, Boğaziçi Üniversitesi özgür, özerk ve katılımcı bir yapıya kavuşana kadar mücadeleden vazgeçmiyoruz.

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