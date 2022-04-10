Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kabri başında anıldı

Tehcir sırasında suçsuz yere Ermeni kırımından sorumlu tutularak idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kabri başında anıldı.

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1919 yılında dedikodu ve yalancı tanık ifadelerine dayanarak, Yozgat’taki tehcir sırasında Ermeni kırımından sorumlu tutulan, Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin fetvasıyla idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 103. yılında Kadıköy’deki kabri başında dualarla anıldı.

Kartal Belediyesi ve Anadolu Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi Doç. Dr. Hanefi Bostan, dernek başkanları, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İdam edilmeden önceki son sözleri “Sizlere yemin ederim ki ben masumum! Son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet!” diyen Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey, 14 Ekim 1922’de TBMM tarafından “mili şehit” ilan edildi, ailesine maaş bağlandı.