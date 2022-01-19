Bolu dağı TIR ve Kamyon geçişlerine kapatıldı

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikametleri TIR'ların kayması sonucu yol, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı.

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Yoğun kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımda gün boyu ciddi aksaklıklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yetersiz kaldı.

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikametleri TIR’ların kayması sonucu sık sık kapandı.

ULAŞIMA KAPATILDI

Güzergahı kullanan vatandaşlar, saatlerce kapanan yolların açılmasını bekledi. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi, TIR ve kamyonlara kapatıldı.

Araçlar, Abant gişelerinden geri döndürüldü. Çok sayıda sürücü yol kenarına aracını park ederek yolun açılmasını bekledi. DHA

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