Bolu dağı TIR ve Kamyon geçişlerine kapatıldı
TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikametleri TIR'ların kayması sonucu yol, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı.
Yoğun kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımda gün boyu ciddi aksaklıklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yetersiz kaldı.
TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikametleri TIR’ların kayması sonucu sık sık kapandı.
ULAŞIMA KAPATILDI
Güzergahı kullanan vatandaşlar, saatlerce kapanan yolların açılmasını bekledi. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi, TIR ve kamyonlara kapatıldı.
Araçlar, Abant gişelerinden geri döndürüldü. Çok sayıda sürücü yol kenarına aracını park ederek yolun açılmasını bekledi. DHA