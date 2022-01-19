Bolu Dağı’nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Karayollarında kar yağışından dolayı yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa ve İstanbul istikametinden gelen büyük araçlar Düzce’de depolanıyor. D-100 ve TEM Otoyolu'ndan seyreden TIR, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı’ndan Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.

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Kar yağışı kara yollarında olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Bolu Köroğlu bölgesinde yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle D-100 Karayolunda ve TEM Otoyolunda seyreden TIR, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı’na geçişine trafik ekiplerince izin verilmiyor.

D-100 Karayolundan Ankara istikametine giden araçlar yol kenarlarında depolanırken, TEM Otoyolunda seyreden araçlar ise Kaynaşlı TEM Otoyol gişelerinde D-100'e yönlendiriliyor. Araçlar ise Kaynaşlı'da bekletiliyor.

D-100 kenarında bekleyen sürücüler ise yollar açılıncaya kadar bekleyeceklerini belirttiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil denetleme şube müdürlüğü ekipleri ise hem tem otoyolunda hem de D-100 kara yolunda önlem alarak geçişi serbest olan küçük araçlara yol açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

İSTANBUL YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

D-100 Karayolu Yumrukaya mevkii İstanbul istikametinde de trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Kara yolunun kısa süreli ulaşıma kapanan bazı kesimleri ekiplerin çalışmasının ardından açılırken, ağır tonajlı araçların da geçişleri kontrollü şekilde yapılıyor.

Arıza yapan bazı ağır tonajlı araçlar ise trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Araç içinde yolun açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Yarım saattir yollardayız, hala yolun açılmasını bekliyoruz. Devletimiz buna çare bulsun” dedi. (İHA)

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