Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım eden 3 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 askerin şehit düştüğü ve 15 askerin yaralandığı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2016 tarihinde Erciş ilçesinde bulunan Pay Jandarma Karakolunda 2 askerin şehit olduğu ve 15 askerin yaralandığı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bahse konu eyleme yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şahsın yakalanmasına yönelik, 17 Mayıs 2022 tarihinde 3 ayrı ilde yapılan operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltında bulunan şahıslar, 23 Mayıs 2022 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet duygusu ile anıyoruz” denildi. (İHA)

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