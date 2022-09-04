Boşanma aşamasındaki kadına demirle saldırı: Grup seks teklifini kabul etmediğim için…

İstanbul Ümraniye'de Funda A. (36), boşanma aşamasındaki eşi Ferit A. ve kardeşi Yusuf A. tarafından demir sopayla darbedildi. Kolu kırılan Funda A.'nın platin takılırken, saldırı anı kameralara yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Funda A eşinin "Seni arkadaşımla tanıştıracağım, üçümüz birlikte olacağız" teklifini reddettiği için boşandıklarını söyledi.

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Esenkent Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Funda A., boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ferit A. ve kardeşi Yusuf A. tarafından 10 aydır takip ediliyordu.

23 Temmuz’da çocuklarını kursa bırakan Funda A., çıkmalarını beklerken yanına gelen Ö.Ş. ile selamlaştı. Ferit A. ve kardeşi Yusuf A., bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda A.’ya demir sopa ile saldırdı.

Kadını darbeden iki kardeş, ardından selamlaştığı Ö.Ş.’ye de saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine iki kardeş, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Funda A., Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede kolu kırıldığı tespit edilen Funda A.’Ya platin takıldı. Funda A. can güvenliği olmadığını belirtirken, avukatı Saim Antlı ise saldırıyı gerçekleştiren Ferit A. hakkında tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.

“EŞİM BANA ARKADAŞIYLA GRUP SEKS TEKLİF ETTİ”

Hem darbedildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Funda A. boşanma sebeplerini şu sözlerle anlattı:

“Eşim bana hep , ‘Benim hayatımda bir kadın var. Sen 33 yaşına geldin, benim hayatıma nasıl bir kadın girdiyse senin hayatına da bir erkek girmeli. Ben sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, eve getireceğim. Sizi tanıştıracağım, üçümüz birlikte grup kuralım’ dedi.

Ben bu durumdan çok rahatsızdım. Sonra bunları amcasına söyledim. Amcası bizim evimize geldi ve üzerime yürüyerek, ‘Bu olayı kapat. Böyle bir şeyden bahsedersen insanlar ölür’ dedi. Ben de ‘Kim ölürse ölsün, isterse babam ölsün ben bunu açıklayacağım’ dedim.

Şiddet, hakaret ve küfrü geçtim ama ne olursa olsun, kendi arkadaşını bana ayarlamaya hakkı yok. Ardından beni istemedi. Benden önce boşanma davası açtı.”

“COPLA DÖVÜP KEMERLE BOĞAZIMI SIKTI”

Evliliği sürecinde yaşadığı zor süreci de anlatan Funda A., “Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni copla döverdi, kemerle boğazımı sıkıyordu, beni boğuyordu. Olaydan sonra can güvenliğim olmadığı için çocuklarımla birlikte kadın sığınma evine yerleştirildim” dedi.

“SEN BİZİM NAMUSUMUZSUN DİYEREK DARBETTİLER”

Demirle yapılan saldırının ardından ameliyat olduğunu belirten Funda A., şunları söyledi:

“Çocuğu okula götürürken orada başım çok ağrıyordu. Okulun yanındaki muhtarlık bahçesinde oturuyordum. Otururken kendisi ile erkek kardeşi beni gördüler. Sonra gardırobun demiriyle beni dövdü.

Ardından kayınbiraderim yüzüme bir tokat daha attı. Beni hastanelik ettiler. Ben 6 gün boyunca hastanede yattım, ameliyat oldum. Beni dövmeden önce bir ağabey geldi, nasıl olduğumu sordu. Teşekkür ettim, birbirimizi sorduk. Sonra kenara geçti.

O esnada kayınbiraderim ve eşim beni takip ediyormuş. Zaten 10 aydır beni takip ettiklerini biliyordum. Çünkü beni sürekli tehdit ediyorlardı. ‘Eğer evden çıkarsan seni döveceğiz, seni sakat bırakacağız, seni öldüreceğiz’ diyorlardı. Olaydan bir hafta önce karakola gitmiştim.

Bana, ‘sen hâlâ bizim namusumuzsun, nasıl başka bir erkeğin selamını alırsın? Namusumuzu beş paralık ettin’ dediler. Bu söylemleri bahane ederek beni dövdüler, sakat bıraktılar. Ben koruma istiyorum.”

“TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDUK”

Funda A.’nın Avukat Saim Antlı ise Ferit A.nın tutuklanması için talepte bulunduklarını vurgulayarak, “İlk boşanma davasını biz açmak istemiştik fakat 2 hafta sonra elimize tebligat geldi. Bizim aleyhimize bir davanın başlatıldığını gördük. Dava yaklaşık 5 ay önce açıldı. 5 ayın sonunda bu olay yaşandı. Yaklaşık 12 defa savcılık üzerinden karşılıklı şekilde şikayet durumu söz konusu olmuş. Aslında sadece boşanma davasını takip edecektik, burada kadına karşı bir şiddet söz konusu oldu. Koruma kararı da ihlal edilince konunun bu duruma geldiğini anladık. Şu an hala koruma kararı var. Savcılık bu anlamda değerlendirme yaptı. İfadeler gereği haksız tahrik olduğunu düşündüğünden kaynaklı bir tutuklama gerçekleşmemiş ama tutuklamanın yapılması adına tutuklama talebinde bulunduk” şeklinde konuştu.

DEMİRLE SALDIRI KAMERADA

Öte yandan Ferit A. ve kardeşi Yusuf A.’nın Funda A.’ya demir sopayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Funda A’nın biriyle konuştuğu, ardından koşarak gelen iki kardeşten birinin demir sopayla kadına saldırdığı, diğerinin ise o anları cep telefonuyla çekmeye çalıştığı görülüyor. (DHA)

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