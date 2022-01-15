BTP’den Mansur Yavaş’a ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ziyarette bulundu.

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ve beraberindeki heyet Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Ziyaret sonrasında paylaşımda bulunan Yavaş, “Bugün, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırladık. Ülkemizin gündemine ve kentimizin geleceğine dair istişarede bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Hüseyin Baş ise, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ettik. Kıymetli başkanımıza misafirperverliği, hoş sohbeti ve kıymetli çalışmalarından ötürü teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” mesajını paylaştı.

Hüseyin Baş, Mansur Yavaş'a “Milli Ekonomi Modeli” kitabını hediye etti.

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