‘Bu dava bizim değil memleket meselesi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Silivri Cezaevi’nde bulunan Gezi tutuklularını ziyaret etti, mesajları paylaştı.

Başak KAYA

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Gezi tutukluları Ağbaba'ya şunları söyledi:

Osman Kavala: Hukuka aykırı delillerle tutuklandık. Hukuk olsaydı bu karar verilmezdi. AİHM, makul şüphe bulunmadığına karar verdi. Malesef siyasi bir karar verildi. Başka bir şey de beklemiyorduk. Hakimler de siyasi. Biri AKP milletvekili adayı biri de Enis Berberoğlu davasında AYM kararını yerine getirmeyen yargıç.

TEK HAKKIMIZ 1 SAAT SPOR

Hakan Altınay: Ben ABD'nin green kartını iade etmiş biriyim. ABD'nin en önemli kurumlarında çalıştım ve ülkeme döndüm, başka bir ülkenin vatandaşı olmayı hiç düşünmedim. Gezi eylemleri sırasında yoktum, yurt dışındaydım. Suçlanacaksam Gezi'ye katılmadığım için suçlanabilirim. Bu dava kin nefret ile insanlığın mücadelesi. Konfüçyus'a en önemli üç şey nedir diye sorulduğunda “Gıda, güvenlik ve güven” diyor. Hangisinden vazgeçmezsin diyorlar, ‘Güven' diyor. Bu tür davalar güveni yok ediyor.

Tayfun Kahraman: Kamuoyu desteğinden dolayı onur duyuyoruz. Yalnız olmadığımızı görüyoruz. Kin ve nefrete karşı memleketi ve demokrasiyi savunuyoruz. Dayak yiyerek darbe yapmaya çalışanlar olarak dünyada ilkiz. Bizim elimizde silah yok, hiçbir şey yok. Bizi gezi dövdüler ama biz darbe yapmaya çalışmışız. Burada tek hakkımız bir saat spor yapmak.

Can Atalay: Bu dava bizimle ilgili değil, memleket meselesi. Demokrasi mi kardeşlik mi kazanacak yoksa savaş ve hukuksuzluk mu?